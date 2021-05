Ufficiale: Xavi rinnova con l’Al Sadd fino al 2023. Ma c’è una clausola legata al Barcellona

Xavi ha rinnovato il suo contratto con l’Al Sadd fino al 2023. L’ex centrocampista del Barça proseguirà così la sua avventura sulla panchina del club qatariota, ma nell’accordo spicca una clausola che gli permetterà di liberarsi gratis in caso di chiamata del Barcellona, che non ha ancora sciolto le riserve sull’allenatore per la prossima stagione.

OFFICIAL: Xavi has renewed his contract with #AlSadd for an additional two seasons! #XAVI2023 pic.twitter.com/oHhgq41wXD

