Ufficiale: Wood al Nottingham Forest

Chris Wood è un nuovo attaccante del Nottingham Forest, la punta neozelandese arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Newcastle (ha firmato fino al 30 giugno 2024 se dovesse scattare l’acquisto). Il trentunenne, classe ’91, avrà il compito di far aumentare la voce reti segnate: sono appena quindici i gol siglati in diciannove partite. I biancorossi sono al tredicesimo posto in Premier League con venti punti raccolti in diciannove gare, a più cinque punti sulla zona retrocessione.

We are delighted to announce the signing of New Zealand international Chris Wood! 🤩#WoodForTheTrees🌳 | #NFFC — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 20, 2023

Foto: sito ufficiale Nottingham Forest