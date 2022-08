Ufficiale: Wolverhampton, ecco Goncalo Guedes dal Valencia

Gonçalo Guedes è un nuovo calciatore del Wolverhampton. L’esterno portoghese, come informa il sito ufficiale del Valencia, si trasferisce in Premier League per vestire la maglia dei Wolves. “Il club lo ringrazia per la sua professionalità come giocatore del Valencia e gli augura grande fortuna in questa nuova fase della sua carriera“, si legge nel comunicato ufficiale dei pipistrelli. Ricordiamo che entrambi i club sono molto “influenzati” da Jorge Mendes, agente del giocatore.

Foto: Instagram Valencia