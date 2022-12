Ufficiale: Wolverhampton, Bonatini rescinde il contratto

L’attaccante italo-brasiliano Leo Bonatini ha lasciato a titolo definitivo il Wolverhampton, rescindendo il contratto con il club. A renderlo noto è la squadra inglese con un comunicato.

Nel 2017/18, l’attaccante ha avuto un ruolo da protagonista nella promozione del club in Premier League, segnando 12 gol in 47 presenze con Nuno Espirito Santo. Nella massima serie a settembre 2018, Bonatini ha assistito Adama Traore per il primo ritorno vincente del club, prima di fare la sua ultima apparizione con i Wolves due mesi dopo contro il Tottenham Hotspur. Da allora, l’attaccante ha trascorso quattro prestiti separati dal Molineux al Nottingham Forest, Guimaraes e Grasshoppers in due occasioni. Ora, il 28enne se ne va a titolo definitivo e tutti alla Wolves gli augurano ogni bene.

Foto: Logo wolves twitter