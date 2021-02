Ufficiale: Willy Sagnol nuovo CT della Georgia

Willy Sagnol torna in panchina. L’ex terzino francese, che non allenava dall’ottobre 2017 (quando diventò tecnico ad interim del Bayern Monaco dopo l’esonero di Carlo Ancelotti), è il nuovo CT della Georgia. L’annuncio è stato dato dalla Federcalcio georgiana sui propri canali ufficiali: “La nazionale di calcio georgiana sarà guidata da Willy Sagnol. Willy Sagnol, 43 anni, è stato nominato dal Comitato Esecutivo della Federcalcio georgiana il 15 febbraio come capo allenatore della Nazionale. Farà il suo debutto con la nazionale georgiana il 25 marzo 2021, nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Svezia”. La Georgia è inserita nel girone con Spagna, Svezia, Grecia e Kosovo.