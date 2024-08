Ufficiale: William Osula è un nuovo giocatore del Newcastle

William Osula è un nuovo giocatore del Newcastle che lo ha acquistato dallo Sheffield United per una cifra “segreta”. Ecco il comunicato: “Il Newcastle United ha completato l’acquisto dell’attaccante William Osula dallo Sheffield United per una cifra non resa nota. Il ventunenne ha collezionato 21 presenze in Premier League la scorsa stagione e ha inoltre rappresentato la Danimarca Under 21 in cinque occasioni, tra cui quest’estate, quando ha segnato una doppietta contro la Norvegia. Nato a Copenaghen, Osula ha iniziato la sua carriera giovanile nella capitale danese prima di trasferirsi nel South Yorkshire e unirsi all’accademia dello Sheffield United nel 2018. Ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club nel 2021 e ha trascorso un periodo in prestito con il Derby County durante la stagione 2022-23. Capace di giocare sia come attaccante che come terzino, Osula arriva ora nel Nord Est e aggiunge ulteriori opzioni alla squadra di Eddie Howe in vista della prossima stagione. William Osula ha detto: “Sono molto felice di essere qui. È un grande club, un grande club, quindi sono molto felice per l’opportunità di unirmi al Newcastle United. È una grande opportunità e non appena ho sentito parlare dell’interesse del Newcastle, ho capito che avrei dovuto cogliere l’occasione per unirmi a questo club, se si fosse presentata. È arrivata e sono davvero felice di essere qui.” Eddie Howe ha aggiunto: “William è un giovane attaccante di talento con tutte le caratteristiche per essere un giocatore entusiasmante per il Newcastle United. Abbiamo seguito da vicino il suo sviluppo e siamo lieti di avere l’opportunità di lavorare con lui in questa nuova fase della sua carriera. So che i nostri sostenitori si uniranno a me nel dare a William un caloroso benvenuto nel club e nella città”.

Foto: instagram Newcastle