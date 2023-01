Ufficiale: Wigan, dopo due mesi esonerato Kolo Touré

FInisce dopo appena due mesi l’avventura dell’ex difensore ivoriano Kolo Touré sulla panchina del Wigan Athletic. Scelta quasi inevitabile dopo aver collezionato lo score di una vittoria nelle ultime nove partite, con la suqadra relegata allultimo posto della Championship, la secondo divisione inglese.

Questo l’annuncio del club:

Wigan Athletic can confirm that they have parted company with First Team Manager, Kolo Touré.#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 26, 2023