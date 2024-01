Ufficiale: West Ham, Soucek ha rinnovato fino al 2027

Tomas Soucek ha firmato un nuovo contratto fino al 2027 con il West Ham. Arrivato in Inghilterra nel gennaio 2020, Soucek ha quasi duecento apparizioni con il West Ham e ha parlato al sito ufficiale della società dopo la firma sul nuovo accordo. Si esprime così Soucek: “Sono molto felice di aver firmato il nuovo contratto e davvero orgoglioso di continuare la mia carriera qui. Sono passati quattro anni dal mio arrivo, mi sono goduto ogni momento. Venire in Inghilterra è stata un’esperienza nuova e abbiamo raggiunto dei bei successi nel mio periodo qui. La vittoria di un trofeo (la Conference League contro la Fiorentina, ndr), buoni risultati in Premier e io che ho giocato quasi ogni minuto, con l’apprezzamento dei fan. Questo ha giocato un grande ruolo nel mio rinnovo, sento che il West Ham adesso è la mia casa”, dice il ceco.

Foto: Instagram West Ham