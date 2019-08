Ufficiale: Werner rinnova con il Lipsia fino al 2023

Che esistano interessi importanti su un ragazzo di 23 anni con 64 reti all’attivo in Bundesliga e altre dieci con la Nazionale tedesca non può essere una sorpresa, anzi. Timo Werner, il ragazzo in questione, le ha però spente di colpo oggi firmando il rinnovo contrattuale con il Red Bull Lipsia, società nella quale milita da tre stagioni. Ad annunciarlo è stata la stessa società sassone, che sul proprio profilo inglese di twitter ha postato la foto di rito e allegato entusiasta: “Timo Werner ha rinnovato il suo contratto fino al 2023!”.

Foto: twitter ufficiale Lipsia