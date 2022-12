Ufficiale: Il Watford acquista il centrocampista Koné

Attraverso un comunicato ufficiale, il Watford annuncia l’acquisto del centrocampista canadese, classe 2002, Konè dal Montreal FC. Il giovane si è fatto notare durante il Mondiale. Di seguito la nota del club inglese:

Il Watford FC ha concordato i termini con il centrocampista della nazionale canadese Ismaël Koné. Koné, che è appena tornato dalla competizione ai Mondiali del 2022, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con gli Hornets e si unisce per una quota non rivelata dal 1° gennaio 2023. Il 20enne, molto quotato, ha giocato tutte le partite del Gruppo F del Canada contro Belgio, Croazia e Marocco e vanta nove presenze in nazionale.

Firma da Montréal, che è arrivato secondo nella MLS Eastern Conference 2022 e terzo assoluto, ottenendo un record di 20 vittorie.Nato in Costa d’Avorio, Koné si è trasferito in Canada all’età di sette anni e ha firmato un contatto professionale con il club della sua città natale, il Montréal, nell’agosto 2021, debuttando nel febbraio 2022.Ha continuato a giocare 32 volte per “The Impact”, attirando un genuino interesse da parte dei club di tutta Europa prima di decidere di trasferirsi a Vicarage Road.

Benvenuto a Watford, Ismaël!

foto: logo watford