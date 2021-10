Ufficiale: Watford, esonerato Munoz

Tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Watford ha annunciato l’esonero di Xisco Munoz a causa dei deludenti risultati di inizio stagione. Ecco il comunicato:

“Il Watford FC conferma che Xisco Muñoz ha lasciato il suo incarico di allenatore del club. Il Consiglio ritiene che le recenti prestazioni indichino una tendenza fortemente negativa in un momento in cui la coesione della squadra dovrebbe migliorare visibilmente. Gli Hornets saranno sempre grati a Xisco per il ruolo svolto nell’assicurarsi la promozione della scorsa stagione e gli augurano ogni bene per la sua futura carriera calcistica. Nessun ulteriore commento sul club sarà disponibile fino all’imminente annuncio di un nuovo allenatore”.

Foto: Instagram Watford