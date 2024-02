Ufficiale: Warren Bondo ha rinnovato il suo contratto con il Monza. La nota del club

Arriva un rinnovo di contratto in casa Monza. E’ di poco fa la nota del club biancorosso con cui ufficializza l’estensione del contratto in essere con Warren Bondo fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista di proprietà dei brianzoli dall’estate 2022, ma con trascorsi in Francia al Nancy e l’anno scorso alla Reggina, sarà dunque un tesserato della società biancorossa per almeno altre quattro stagioni.

Di seguito la nota del club sul proprio sito:

“AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Warren Bondo fino al 30 giugno 2027. Arrivato nell’estate 2022, il giovane centrocampista francese ha confermato in biancorosso tutto il suo talento, collezionando 16 presenze in Serie A. Un percorso di crescita costante, che continuerà con il Monza. Complimenti. Warren!”

Foto: Twitter A.C. Monza