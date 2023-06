Ufficiale: Walcott e Elyounoussi non rinnovano con il Southampton

Il Southampton con un comunicato ufficiale ha annunciato che Theo Walcott e Mohamed Elyounoussi non rinnoveranno il proprio contratto con il club inglese. Ricordiamo che il Southampton è retrocesso in Championship, dopo l’ultimo posto nella Premier League conclusa quasi un mese fa. Il futuro dei due calciatori però non è ancora chiaro e servirà aspettare le prossime settimane per capire le future destinazioni.

Foto: logo southampton