Ufficiale: Vrsaljko riparte dall’Oympiacos

Sime Vrsaljko è un nuovo giocatore dell’Olympiacos. Dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid, il giocatore ex Inter e Sassuolo ha firmato un contratto con il club greco fino al 30 giugno 2023. L’annuncio è arrivato sui canali social del club ellenico.

Σίμε Βρσάλικο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Sime Vrsaljko! 🔴⚪

