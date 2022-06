Ufficiale: Vrsaljko lascia l’Atletico Madrid

Termina oggi l’avventura di Sime Vrsaljko all’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha deciso di non rinnovare il contratto al terzino ex Sassuolo ed Inter, lasciandolo così libero di potersi accasare altrove a parametro zero. L’annuncio è arrivato tramite un messaggio sui canali social del club bianco-rosso di Madrid.

Muchas gracias por tu trabajo, profesionalidad y esfuerzo vistiendo la rojiblanca, @Vrsaljko 👏 ¡Mucha suerte en tus próximos retos profesionales y personales! 😊 ➡️ https://t.co/BXHCeqhpyC pic.twitter.com/PPcjw11KZE — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2022

Foto: Instagram Atletico Madrid