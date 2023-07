Ufficiale: Vodisek lascia il Genoa e torna in Slovenia

A distanza di cinque anni, il 24nne Rok Vodisek lascia definitivamente il Genoa per affacciarsi di nuovo al campionato sloveno. L’estremo difensore, arrivato in Liguria dall’Olimpia Lubiana con la prospettiva di ergersi a erede di Samir Handanovic, firma ora un contratto di due anni con il NK Rogaska. Con la prima squadra rossoblù non ha mai esordito in una gara ufficiale. Nel suo percorso anche il prestito annuale in patria al Triglav, con cui ha giocato 11 partite. Aveva già salutato sul proprio profilo Instagram una settimana fa con una lettera d’addio: “Dopo 5 anni pieni di ricordi è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo. Vorrei ringraziare tutto il personale del club, tutti i miei compagni di squadra che ho incontrato lungo la strada e tutti i tifosi che sono sempre stati al nostro fianco. L’unica cosa di cui mi pento è non aver avuto la possibilità di giocare davanti a questo pubblico fantastico, nonostante questo ho dato il massimo in ogni singolo allenamento – penso che questo alla fine sia ciò che conta nella vita. Sono molto felice che Genoa sia tornata dove meritA. La città, il club e voi, tifosi indimenticabili, rimarrete per sempre nel mio cuore. Sempre, Forza Genoa”.

Foto: Instagram Rok Vodisek