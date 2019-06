Ufficiale: Vito Grieco è il nuovo allenatore della Sicula Leonzio

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Sicula Leonzio ha annunciato “che Vito Grieco è il nuovo tecnico della prima squadra. Grieco ha firmato un contratto biennale con la società bianconera. Seguono l’allenatore nell’avventura lentinese anche il collaboratore tecnico Luca Salvalaggio e il preparatore atletico Giacomo Schillaci. Nato a Molfetta (BA) il 6 febbraio del 1971, Grieco, nell’ultima stagione, ha guidato la Pro Vercelli portandola al quinto posto del girone A al termine della regular season e fino al secondo turno dei successivi play off. Da 6 stagioni lavorava per la squadra piemontese, prima come collaboratore di Cristiano Scazzola in prima squadra, poi come allenatore degli Allievi, e per due anni come tecnico della Primavera. L’estate scorsa, come detto, il passaggio alla guida della prima squadra. La sua carriera di allenatore è cominciata allo Spezia, dove era finita quella di calciatore. E’ stato assistente nel 2010/2011 nella squadra ligure guidata da Alessandro Pane, poi è rimasto vice di Pane nel Pisa e nel Lugano fino all’approdo nella Pro Vercelli (stagione 2012/2013)”.

Foto: sito ufficiale Sicula Leonzio