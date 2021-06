Ufficiale: Viterbese, preso Volpicelli dal Matelica

In Serie C si muove la Viterbese, che ha preso Volpicelli dal Matelica, ecco il comunicato: “La U.S. Viterbese 1908 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Emilio Volpicelli che vestirà i colori gialloblù nella stagione sportiva 2021/2022. L’attaccante, nato a Napoli il 03 agosto 1992, è reduce da un campionato con la maglia del Matelica dove ha collezionato 15 reti in 41 presenze tra regular season e play-off”.