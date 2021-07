Ufficiale: Vis Pesaro, in attacco arriva De Respinis

Colpo in attacco per la Vis Pesaro che ha comunicato l’acquisto dell’attaccante De Respinis che nell’ultima stagione ha militato nella Pro Sesto. Ecco l’annuncio del club: “La VIS PESARO 1898 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro DE RESPINIS (13/07/1993) con un contratto biennale fino al 30 Giugno 2023. L’attaccante ha collezionato 82 presenze in serie D e 121 in serie C con 22 gol realizzati. Ha militato nel Piacenza, Pro Sesto, Siracusa, Santarcangelo, Mantova. Proviene dal settori giovanili di Milan e Novara. Benvenuto Alessandro!”.

FOTO: Twitter Vis Pesaro