Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in scadenza 2024 con mister Antonio Calabro e tutto lo staff tecnico. La società desidera ringraziare mister Calabro e il suo staff per il lavoro svolto in questa stagione, augurando loro un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.