Ufficiale: Virtus Francavilla, arrivano Contini, Neglia e Laaribi. Fornito ceduto alla Pro Sesto

Tripla operazione in entrata, e un’uscita, in casa Virtus Francavilla negli ultimi minuti del mercato. Il club pugliese ha infatti tesserato Gianluca Contini e Samuele Neglia per ,l’attacco e Mohamed Laaribi per il centrocampo. Nel contempo ha ceduto Giuseppe Fornito alla Pro Sesto. Questi i comunicati:

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Contini, proveniente dal Cagliari Calcio. Esterno d’attacco classe 2001, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cagliari. L’esordio tra i professionisti in serie C tra le fila del Legnago Salus nella stagione 2021/2022 con la cui maglia colleziona 31 presenze ed 8 reti. Successivamente il passaggio all’Olbia in C. Nel corso della sua carriera ha totalizzato 83 presenze, 12 gol e 3 assist tra i professionisti.

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Neglia, proveniente dall’Audace Cerignola. L’attaccante piemontese classe 1991, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Salernitana. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Paganese, Melfi, Viterbese, Siena, Bari, Fermana, Reggiana e Audace Cerignola in C, collezionando in carriera oltre 180 presenze, 37 reti e 13 assist tra i professionisti.

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Laaribi, proveniente dal Potenza Calcio. Regista di centrocampo italo-marocchino classe 1993, ha esordito calcisticamente in Italia tra le fila del Roccella in serie D, poi l’esordio tra i professionisti tra le fila del Rende. Successivamente veste le maglie della Casertana e della Vibonese in C, le parentesi in D con le maglie del Lamezia Terme e del Novara (con cui vince il campionato), prima del trasferimento al Potenza nelle ultime due stagioni. Nel corso della sua carriera ha totalizzato oltre 150 presenze tra i professionisti con 5 gol e 10 assist. Il calciatore sarà a disposizione di mister Roberto Occhiuzzi per la trasferta di Messina.

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Fornito alla Pro Sesto 1913. La società ringrazia Giuseppe per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata con la maglia biancazzurra e gli augura un grande in bocca al lupo per la nuova sfida professionale”.

