Ufficiale: Virano dal Chieri all’Alessandria

L’Alessandria, squadra che milita in Serie C, ha comunicato di aver preso a titolo definitivo dal Chieri il portiere Ramon Virano. Di seguito l’annuncio: “L’U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di annunciare l’ingaggio di Ramon Virano.

Nato a Trino Vercellese, classe 2004, nella passata stagione ha vestito la maglia del Chieri, in Serie D, ha sottoscritto un contratto annuale a titolo definitivo

Benvenuto Ramon!”.

Foto: sito Alessandria