Ufficiale: Vinicius rinnova con il Crotone

Con un comunicato ufficiale, il Crotone ha annunciato il rinnovo di contratto del centrocampista classe 2002 Vinicius Negro Di Stefano. Il brasiliano, punto fermo della squadra, firma un contratto fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato: “Classe 2002, ragazzo serio e professionista esemplare, è approdato in rossoblù un anno fa conquistando subito addetti ai lavori e tifosi diventando un punto fermo della squadra. Per le sue qualità umane e la crescita costante mostrata sul campo la società ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro”.

Foto: Instagram Crotone