Ufficiale: Villarreal, esonerato il tecnico Quique Setien

È addio tra Quique Setien e il Villarreal. Per lui 3 sconfitte nelle prime 4 giornate di Liga Contro Betis, Barcellona e Cadice. Il comunicato del Villarreal: “Il Villarreal CF comunica che l’allenatore della prima squadra, Quique Setién, non fa più parte del club. Il club sottolinea la sua grande professionalità e impegno e ringrazia sia lui che il suo staff tecnico per aver preso il comando in una situazione difficile la scorsa stagione. Con l’allenatore spagnolo, la squadra ha disputato una grande stagione, regalando la promozione a molti giovani del settore giovanile, e si è qualificata per la UEFA Europa League dopo aver raggiunto la quinta posizione nella Liga. Il Villarreal CF desidera ringraziare Setién per il suo lavoro e il suo coinvolgimento e gli augura buona fortuna per la sua carriera sportiva. Il direttore sportivo del club, Miguel Ángel Tena, assumerà l’incarico ad interim e dirigerà la seduta della squadra di domani, in programma alle 18:30 al José Manuel Llaneza Sports City”.

Foto: Instagram Villarreal