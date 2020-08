Ufficiale: Villarreal, arriva Kubo in prestito dal Real Madrid

Il Villarreal, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto di aver preso – in prestito dal Real Madrid – Takefusa Kubo , classe 2001. L’attaccante giapponese, nel mirino delle big, è reduce da un’avventura sempre in prestito al Maiorca. Adesso la nuova esperienza in Liga con la maglia del sottomarino giallo.

Foto: twitter Villarreal