Ufficiale: Villareal, ceduto Mojica al Mallorca

Il Mallorca ha annunciato, tramite un comunicato diffuso attraverso i propri canali, di aver raggiunto l’accordo con il Villareal circa il trasferimento, a titolo temporaneo fino al 2027, di Johan Mojica, ex difensore dell’Atalanta. Di seguito il comunicato del club:

“Johan Mojica (Cali, Colombia, 21/08/1992) è un nuovo giocatore del RCD Mallorca per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2027. Il colombiano arriva in prestito dal Villarreal CF, anche se nella scorsa stagione ha giocato in prestito al CA Osasuna, dove ha coinciso con Jagoba Arrasate“.

Foto: Instagram RCD Mallorca