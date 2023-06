Ufficiale: Villa nuovo allenatore della Virtus Francavilla

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Alberto Villa che assumerà l’incarico di nuovo tecnico della prima squadra per la stagione 2023/2024. Un gradito ritorno a Francavilla per il nuovo mister classe ’79 che è stato protagonista, da calciatore, in Eccellenza ed in Serie D contribuendo con i suoi gol alla scalata dall’Eccellenza alla Lega Pro. Successivamente ha intrapreso la carriera da allenatore a Gallipoli in Eccellenza, chiudendo il campionato al quinto posto in classifica. Dal 2019 al 2021 diventa il vice allenatore di mister Antonio Calabro alla Viterbese ed al Catanzaro in serie C. Nella scorsa stagione ha assunto la guida tecnica della Pergolettese con cui ha conquistato i playoff persi al primo turno contro il Padova. La società augura a mister Villa un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri auspicando nuovi successi e nuove vittorie.

Foto: logo Virtus Francavilla