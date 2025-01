Ufficiale: Vilardi dal Napoli in prestito al Crotone

“Potenza Calcio rende noto che l’attaccante Mario Vilardi concluderà la stagione 2024/25 con la FC Crotone: l’attaccante classe 2005, con il consenso della SSC Napoli detentrice del cartellino, passa in prestito alla squadra calabrese fino a giugno 2025. Arrivato a titolo temporaneo dalla squadra partenopea, a luglio 2024, Mario colleziona 10 presenze in rossoblù. Al calciatore un sincero ringraziamento per l’impegno profuso con la maglia del Potenza”.

Foto: logo Crotone