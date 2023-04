Ufficiale: vietata la trasferta dei tifosi del Feyenoord a Roma

E’ arrivata l’ordinanza prefettizia: Roma-Feyenoord non avrà tifosi olandesi allo stadio per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Così è stato deciso, rispondendo a valutazioni di ordine pubblico e molto a sollecitazioni politiche e istituzionali forti anche per i precedenti di qualche anno fa.

C’è attesa ora di capire se i tifosi della Roma potranno recarsi in Olanda per l’andata della sfida, ma sembrerebbe che si possa andare verso una decisione analoga, ma settimana prossima se ne saprà di più.

Foto: logo Feyenoord