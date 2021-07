Ufficiale: Victor Moses lascia il Chelsea e va allo Spartak Mosca

Il Chelsea ha comunicato che Victor Moses ha lasciato il club londinese dopo nove anni. Ecco la nota: “Victor Moses ha completato oggi un trasferimento permanente allo Spartak Mosca. Il trasferimento pone fine alla carriera di nove anni dell’esterno al Chelsea, buona fortuna Victor!”.

Victor Moses has today completed a permanent transfer to Spartak Moscow. ✍️

The move brings to an end the wideman’s nine-year Chelsea career, good luck Victor! 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2021