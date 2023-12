Ufficiale: Vicenza, Vecchi è il nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Aimo Diana, il Vicenza riparte da Stefano Vecchi. Come era stato anticipato lunedì il tecnico stava lavorando alla risoluzione del contratto con la FeralpiSalò ed ha raggiunto l’accordo con i veneti. Questo il comunicato del Vicenza: “La società LR Vicenza comunica che il Sig. Stefano Vecchi ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima Squadra, sino al 30 giugno 2025. Vecchi, classe 1971, nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie B, alla guida della Feralpisalò. Ha iniziato la carriera come allenatore, nel 2005 al Mapello, con cui conquista la promozione in Eccellenza, per poi passare nella stagione successiva alla Colognese. Dal 2009 al 2011, alla guida della Tritium, ha raggiunto la doppia promozione dalla serie D alla Prima Divisione della Lega Pro, conquistando anche la Supercoppa. Successivamente siede sulle panchine di Spal, Südtirol e Carpi, fino ad approdare nella stagione 2014/2015 all’Inter, con cui conquista due Scudetti Primavera, due Tornei di Viareggio, una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera, disputando inoltre quattro partite in Serie A e una in Europa League, alla guida della Prima Squadra. Successivamente approda al Venezia in Serie B, per poi guidare nuovamente il Südtirol e, infine, dal 2021 la Feralpisalò. Il nuovo allenatore biancorosso verrà presentato alla stampa domani, giovedì 21 dicembre, alle ore 11, allo stadio “Romeo Menti. Benvenuto Mister!”.

Foto: Instagram Inter