Ufficiale: Vicenza, stop definitivo per Golemic. Confermata la non idoneità sportiva

Il Vicenza rende noto la Commissione Regionale D’Appello Attività Sportiva Agonistica ha valutato il ricorso presentato da Vladimir Golemić e ha confermato la non idoneità all’attività sportiva agonistica.

La famiglia biancorossa desidera esprimere la propria vicinanza al Capitano, unita al dispiacere di non poterlo vedere scendere in campo a lottare, a fianco dei propri compagni, ad ogni partita.

Foto: logo Vicenza