Ufficiale: Vicenza, riscattato Dalmonte. Per il giocatore contratto fino al 2024

La società LR Vicenza comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo dal Genoa CFC, delle prestazioni sportive del calciatore Nicola Dalmonte. Il centrocampista offensivo classe ’97 si è così legato alla società biancorossa sino al 30 giugno 2024. Dalmonte, in questa stagione ha disputato 19 presenze in Serie B con i biancorossi, siglando 4 reti e fornendo 5 assist.

FOTO: Twitter Vicenza