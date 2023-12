Ufficiale: Vicenza, nuovo innesto in società. Seeber nominato direttore generale

“La Società LR Vicenza comunica che, in data odierna, Werner Seeber è stato nominato Direttore Generale del Club, sottoscrivendo un accordo sino al 30 giugno 2024. Dirigente dalla lunga esperienza, ha già collaborato con la società biancorossa nel ruolo di Direttore Sportivo nella stagione 2018/2019. Seeber ha intrapreso la carriera di Direttore Sportivo all’FC Südtirol nel 1998, con cui ha conquistato la promozione nei professionisti. Successivamente ha ottenuto la promozione in Serie B con il Cittadella, dove ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Generale per tre stagioni. Dal 2003 al 2005 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale e Sportivo della Triestina in Serie B. Nel triennio successivo, ha ricoperto dapprima il ruolo di Presidente dell’FC Südtirol, per poi diventarne l’Amministratore Delegato e Direttore Generale. Dal 2010 al 2012 è stato Direttore Generale e Direttore Sportivo del Lecco, per poi approdare al Bassano Virtus nel 2013, dove ha conquistato il campionato di Seconda Divisione nel 2013/2014, con annessa conquista della Supercoppa di Lega Pro, sfiorando successivamente la promozione in Serie B. Nella stagione 2021/2022 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Trento”.

Foto: logo Vicenza