Ufficiale: Viana sarà il nuovo ds del Manchester City dal 2025. Addio a Begiristain

Dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, è arrivata l’ufficialità. Txiki Begiristain, attuale direttore sportivo del Manchester City lascerà l’incarico nel 2025, in favore di Hugo Viana dello Sporting Lisbona.

Il comunicato del club: “Il Manchester City ha confermato che Txiki Begiristain lascerà il suo ruolo a tempo pieno di Direttore del Calcio alla fine della stagione 2024/25. Dopo dodici anni ricchi di trofei all’Etihad Stadium, Txiki lascerà il suo attuale incarico dopo la partecipazione del club alla Coppa del Mondo per Club FIFA di quest’estate e sarà sostituito da Hugo Viana dello Sporting CP. Viana inizierà il suo ruolo a tempo pieno nell’estate del 2025, ma collaborerà con Txiki nei mesi precedenti per garantire una transizione senza intoppi. Non vediamo l’ora di rendere omaggio all’eccezionale contributo di Txiki al Manchester City alla fine della stagione”.

Foto: Sito Manchester City