Ufficiale: Verona, arriva Cetin in prestito dalla Roma

Il Verona ha comunicato ufficialmente di aver prelevato dalla Roma, in prestito con diritto di riscatto, Mert Cetin. Difensore turco classe 1997, è cresciuto calcisticamente nel Gençlerbirliği. Arrivato in Italia il 16 agosto 2019, ha collezionato 6 presenze in Serie A con i giallorossi. Il 17 novembre 2019 ha inoltre esordito con la Nazionale turca nel corso della gara contro l’Andorra.

Foto: Instagram Verona