Ufficiale: Vermeeren è un giocatore dell’Atletico Madrid. Ha firmato fino al 2030

Arthur Vermeeren è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il centrocampista classe 2005 arriva a titolo definitivo dall’Anversa. Il comunicato dei Colchoneros: “Arthur Vermeeren è un nuovo giocatore dell’Atlético de Madrid dopo l’accordo raggiunto con l’Anversa per il trasferimento del centrocampista al nostro club, firmando per il resto della stagione e altre sei stagioni. Il nazionale belga ha superato le relative visite mediche presso l’Ospedale Universitario Vithas Madrid Arturo Soria e si è poi recato negli uffici del club nella Cívitas Metropolitano, dove è stato ricevuto dal nostro amministratore delegato, Miguel Ángel Gil, per firmare il suo contratto con il nostro club. Benvenuto, Vermeeren!”.

Foto: Instagram Atletico Madrid