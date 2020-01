Ufficiale: Vermeer lascia il Feyenoord e va a Los Angeles: firmato un contratto di due anni

Kenneth Vermeer dice addio al Feyenoord e al calcio europeo e si trasferisce negli Stati Uniti. L’esperto portiere, classe 1986, ha giocato titolare anche in questa stagione, ma aveva il contratto in scadenza. Come si legge in un comunicato del club, “Vermeer passa immediatamente all’American Major League Soccer (MLS). Il portiere 34enne, che aveva un contratto in scadenza, giocherà per il Los Angeles FC, dove firmerà per due anni“.

Foto: sito Feyenoord