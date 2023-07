La Reggiana ha reso noto di aver preso in prestito dal Napoli il centrocampista Antonio Vergara, che nella scorsa stagione ha militato nelle file della Pro Vercelli in Serie C, collezionando 34 presenze e 3 gol. Il giocatore ha già raggiunto il resto dei suoi compagni e si messo a disposizione di Alessandro Nesta.

Foto: sito Reggiana