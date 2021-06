Ufficiale: Venturato dice addio al Cittadella. Il comunicato

Con un comunicato il Cittadella ha ufficializzato la separazione con il tecnico Venturato, cosa già annunciata dal dg Marchetti. Ecco il comunicato: “Le strade del Cittadella e di mister Roberto Venturato si dividono.

Dopo una pausa di riflessione, infatti, nella giornata di ieri il tecnico ha deciso di non continuare il suo percorso con il nostro Club.

Si chiude così dopo 270 partite e 6 stagioni l’avventura del mister trevigiano sulla panchina granata.

A Roberto i nostri migliori auguri per il prosieguo di carriera e un GRANDE GRAZIE per aver contribuito in modo determinante a portare così in alto i nostri colori!”.

Foto: Sito Cittadella