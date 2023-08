Ufficiale: Venezia, Vanoli rinnova fino al 2026

Paolo Vanoli rinnova con il Venezia, come annunciato dal club, ha firmato un prolungamento di contratto che lo lega agli arancioneroverdi fino al 2026.

Questa la nota del club: “Il Venezia FC è lieto di annunciare che Paolo Vanoli ha firmato un rinnovo del contratto che lo legherà al Club arancioneroverde fino al 30/06/2026. L’allenatore classe 1972, giunto in laguna nel novembre 2022, con 40 punti conquistati in 26 partite di campionato, è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione arancioneroverde, culminata con il raggiungimento dei playoff.”

Foto: sito Venezia