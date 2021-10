Ufficiale: Venezia, rinnovi di contratto per Ceccaroni e Bjarkason

E’ tempo di rinnovi di contratto in casa Venezia. Il club lagunare ha recentemente comunicato i rinnovi di contratto del capitano Pietro Ceccaroni e l’islandese Bjarki Bjarkason.

Ecco le note ufficiali del Venezia: “Il Venezia FC è lieto di annunciare che Pietro Ceccaroni ha firmato un rinnovo del contratto che lo legherà al Club arancioneroverde fino al 30/06/2026. Il difensore classe 1995, che finora ha disputato 86 partite con la maglia del Venezia FC totalizzando 5 gol e 3 assist, è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie A del Club arancioneroverde. Ceccaroni infatti, nel corso della stagione 2020/21, ha disputato 37 partite su 38 in campionato, cui si aggiungono i 5 match di playoff“.

Il rinnovo di Bjarkason: “Il Venezia FC comunica che il nazionale Under 21 islandese Bjarki Bjarkason ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30/06/2024 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Bjarkason, 21 anni, è arrivato nell’agosto 2020 dal club islandese di Prima Divisione del Íþróttabandalag Akraness, e finora ha raccolto 11 presenze tra Coppa Italia, Serie B e playoff, aiutando il Venezia a conquistare una storica promozione in Serie A“.

