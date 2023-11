Ufficiale: Venezia, Pierini ha rinnovato fino al 2026

Nicholas Pierini ha rinnovato fino al 2026 con il Venezia. Di seguito il comunicato: “Il Venezia FC comunica che l’attaccante Nicholas Pierini ha firmato il rinnovo del suo contratto con scadenza il 30 giugno 2026. Pierini, è arrivato al Venezia FC nella stagione 22/23 ed ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 50 partite totalizzando 9 gol e 1 assist. L’attaccante classe 1998 vanta anche un’esperienza con la nazionale italiana U19 (tre presenze) e U18 (una presenza), sotto l’egida del tecnico Roberto Baronio.

Nicholas Pierini

“Qui a Venezia mi trovo benissimo, è una società solida ed importante con dei tifosi che ci sostengono sempre. Ricordo l’inizio dell’anno scorso, quando abbiamo vissuto anche momenti difficili, e vedere oggi questa crescita, con il Penzo pieno, è per noi motivo di grande soddisfazione. Venezia è meravigliosa, non ha bisogno di presentazioni, ed è un orgoglio per me poterla rappresentare.”

Congratulazioni, Nicholas”.

Foto: sito Venezia