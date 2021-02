Ufficiale, Venezia: ecco Maenpaa, il sostituto di Lezzerini

Dopo il brutto infortunio occorso a Luca Lezzerini, che ha chiuso in anticipo la stagione, il Venezia ha optato per un nuovo innesto tra i pali: raggiunto l’accordo con Niki Maenpaa. Questa la nota del club lagunare:

“Venezia FC comunica che in data odierna il portiere finlandese classe 1985 Niki Maenpaa ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2021 con opzione di rinnovo a favore della società per la stagione 2021/22. Mäenpää, ha iniziato la corrente stagione sportiva con lo Stoke City FC, svincolandosi dal club inglese nel gennaio del 2021. Precedentemente, Mäenpää ha trascorso due stagioni al Bristol City FC, collezionando 32 presenze mantenendo la porta inviolata 9 volte, e tre stagioni al Brighton & Hove Albion FC, collezionando 11 presenze con sei clean sheet. Prima di trasferirsi in Inghilterra, Mäenpää ha giocato nove stagioni in Olanda, sia nell’Eredivisie che nell’Eerste Divisie, collezionando 114 presenze con il VVV-Venlo, 41 presenze con l’FC Den Bosch e 19 presenze con il Willem II, vestendo inoltre la maglia dell’AZ Alkmaar. Mäenpää ha collezionato inoltre 26 presenze con la nazionale della Finlandia, tra cui sette partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA e tre partite di qualificazione ai Campionati Europei UEFA. Mäenpää è stato convocato in nazionale nell’ottobre 2020, quando la Finlandia ha affrontato Bulgaria e Galles nella UEFA Nations League”.