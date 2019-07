Ufficiale: Venezia, dal Cagliari arriva Capello a titolo definitivo

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Venezia ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Alessandro Capello dal Cagliari. Il giocatore ha sottoscritto con il club veneto un contratto biennale (fino al 30.06.2021) con opzione per il terzo. “Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe ‘95 Alessandro Capello. Capello ha sottoscritto con il club un contratto biennale (fino al 30.06.2021) con opzione per il terzo. Capello si è aggregato alla squadra in ritiro a Mezzana in Val di Sole”.

Foto: Sito Venezia