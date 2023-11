Ufficiale: Venezia, Candela ha rinnovato fino al 2027

Antonio Candela ha rinnovato fino al 2027 con il Venezia. Di seguito il comunicato: “Il Venezia FC comunica che il difensore Antonio Candela ha firmato il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2027.

Candela, 23 anni, è arrivato al Venezia FC nella stagione 22/23 ed ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 43 partite totalizzando 2 gol e 5 assist.

A livello internazionale, Candela ha collezionato 50 presenze dall’Under 16 all’Under 20 della Nazionale italiana, facendo parte della selezione azzurra che si è classificata seconda al Campionato Europeo UEFA Under 19 del 2018 e quarta alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2019.

Antonio Candela

“Sono felicissimo per questo rinnovo, perchè in questo anno e mezzo mi sono molto legato non solo alla squadra, ma anche alla città ed ai tifosi. Mi sono trovato benissimo fin dal primo momento con tutto l’ambiente e spero di continuare a crescere insieme alla squadra. I tifosi ci stanno sostenendo tantissimo e vederli così numerosi sia al Penzo che in trasferta ci regala grandissime emozioni.”

Foto: sito Venezia