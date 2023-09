Ufficiale: Venezia, Bertinato rinnova fino al 2025

Il Venezia FC comunica che il portiere Bruno Bertinato ha firmato il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. Bertinato, classe 1998, è arrivato al Venezia nel gennaio 2019. Dopo aver totalizzato 20 presenze in Serie C durante i prestiti al Lecco ed alla Vis Pesaro, nella stagione di Serie B appena conclusa, Bertinato ha registrato tre presenze conquistando inoltre il titolo di MVP della Giornata 15 del campionato 2022/23. A livello internazionale, Bertinato vanta 14 convocazioni con le selezioni brasiliane Under 16, Under 17 e Under 20.

Queste le parole di Bruno Bertinato al sito del club: “Dopo diversi anni passati qui, sono veramente contento di poter continuare il mio percorso a Venezia. Mi fa molto piacere l’affetto della società e dei compagni nei miei confronti, sono sicuro di poter dare tanto ancora. Ringrazio anche i tifosi che ci sostengono sempre, se continuiamo così tutti insieme possiamo fare delle ottime cose quest’anno.”

Foto: logo Venezia