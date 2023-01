Il Venezia mette a segno un colpo per il reparto offensivo, è in arrivo dal Novara Babacar Diop, attaccante senegalese. Il classe 2003 ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2025/2026. Con la maglia del Novara Diop ha collezionato 17 presenze condite da due gol tra Serie D e Serie C.

Foto: Sito web Venezia