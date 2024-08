Ufficiale: Velasquez al Cerignola

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica il tesseramento del calciatore Santiago Velasquez. Difensore centrale, argentino, classe 2001, si lega al club gialloblù sino al 30.06.2026″.

Nelle ultime due stagioni Velasquez ha militato nel Club Social y Atlético Guillermo Brown, club argentino che milita nella Primera Nacional, ovvero la seconda divisione locale, con in totale 40 presenze accumulate. Come spiega il comunicato, Velasquez è cresciuto calcisticamente nella fila del CA Independiente II, club militante nella Reserve League argentina. In due stagioni ha collezionato 32 presenze e 2 gol.

Nella nota il club rivolge poi al giocatore il benvenuto del numero uno della società, Grieco: “Il presidente Nicola Grieco rivolge al calciatore il proprio benvenuto, augurando allo stesso un buon lavoro con la maglia gialloblù”.

