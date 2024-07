Ufficiale: Vasquez rinnova fino al 2025 con il Real Madrid

Dopo Luka Modric, anche Lucas Vasquez si lega per un altro anno al Real Madrid. Ecco il comunicato del club: “Il Real Madrid C.F. e Lucas Vázquez hanno concordato un’estensione del contratto del giocatore, legandolo al club fino al 30 giugno 2025. Lucas Vázquez è arrivato al Real Madrid nel 2007, all’età di 16 anni, giocando a livello giovanile dall’Under 17 fino al Castilla nel 2014. Nelle sue nove stagioni con la prima squadra, ha fatto parte di uno dei periodi più vincenti nella storia del nostro club vincendo 21 titoli: 5 Champions League, 4 Coppe del Mondo per club, 3 Supercoppe Europee, 4 titoli de LaLiga, 1 Copa del Rey e 4 Supercoppe spagnole. Lucas Vázquez ha collezionato 349 presenze in prima squadra, segnando 36 gol, ed è anche un nazionale spagnolo a tutti gli effetti, con nove presenze a suo nome.” Foto: instagram Real Madrid